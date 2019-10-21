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Фото: Ru.wikipedia.org
После форума древних городов, прошедшего в Рязани этим летом, губернатора Николая Любимова пригласили в Сирию. Об этом сообщил
Губернатору прислали официальное письмо из посольства Сирийской Арабской Республики в России, в котором министр туризма Рами Мартини поблагодарил за «теплый прием делегации Сирии», которая поучаствовала во втором международном форуме древних городов в Рязани.
В письме отметили, что в Республике рассчитывают на дальнейшее сотрудничество. Министр пригласил рязанского губернатора в Сирию с ответным визитом.
Второй международный
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.