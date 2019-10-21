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12:53, 21 октября 2019 44
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Любимова пригласили в Сирию

Любимова пригласили в Сирию

Фото: Ru.wikipedia.org

После форума древних городов, прошедшего в Рязани этим летом, губернатора Николая Любимова пригласили в Сирию. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Губернатору прислали официальное письмо из посольства Сирийской Арабской Республики в России, в котором министр туризма Рами Мартини поблагодарил за «теплый прием делегации Сирии», которая поучаствовала во втором международном форуме древних городов в Рязани.

В письме отметили, что в Республике рассчитывают на дальнейшее сотрудничество. Министр пригласил рязанского губернатора в Сирию с ответным визитом.

Второй международный форум древних городов прошел в Рязани с 14 по 17 августа. В нем поучаствовали делегации 55 городов из более 35 стран мира.


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