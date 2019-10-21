Любимов поздравил рязанского ветерана с 94-летием

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов поздравил с днем рождения ветерана Великой Отечественной войны Бориса Жаворонкова. Пост глава региона опубликовал на своей
Жаворонкову исполнилось 94 года. Губернатор назвал жизненный и творческий пути рязанца примером беззаветного труда и служения людям.
«Творчество писателя и публициста любят не только в Рязани, но и за рубежом — стихи поэта переведены на болгарский, польский, украинский, киргизский языки, положены на музыку», — отметил Любимов.
Он пожелал ветерану крепкого здоровья, бодрости и силы духа.
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