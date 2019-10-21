Фомин поздравил дочь с победой в международном конкурсе Тургеневских чтений

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Глава облдумы Аркадий Фомин поздравил свою дочь Ларису с победой в международном конкурсе Тургеневских чтений. Поздравление он опубликовал на своей
Фомин рассказал, что его дочь сама придумала сюжет видео по мотивам рассказа Тургенева «Свидание».
«Долго репетировала, волновалась, и сегодня мы вместе с ней радуемся полученному результату, который оценивало жюри конкурса АНО „Ника“», — написал глава облдумы.
Фомин добавил, что надеется на новые работы от его дочери.
«Хотел бы, чтобы этот успех режиссерского и актерского дебюта Ларисы вдохновил ее на новые работы», — написал он. ⠀
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