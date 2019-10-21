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17:50, 21 октября 2019 169
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Фомин поздравил дочь с победой в международном конкурсе Тургеневских чтений

Фомин поздравил дочь с победой в международном конкурсе Тургеневских чтений

Глава облдумы Аркадий Фомин поздравил свою дочь Ларису с победой в международном конкурсе Тургеневских чтений. Поздравление он опубликовал на своей странице «ВКонтакте».

Фомин рассказал, что его дочь сама придумала сюжет видео по мотивам рассказа Тургенева «Свидание».

«Долго репетировала, волновалась, и сегодня мы вместе с ней радуемся полученному результату, который оценивало жюри конкурса АНО „Ника“», — написал глава облдумы.

Фомин добавил, что надеется на новые работы от его дочери.

«Хотел бы, чтобы этот успех режиссерского и актерского дебюта Ларисы вдохновил ее на новые работы», — написал он. ⠀


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