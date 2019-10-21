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Глава рязанской администрации Елена Сорокина подготовила изменения в структуре мэрии. Об этом сообщил депутат гордумы Алексей Захаров.
По его словам, соответствующие документы рассмотрят на ближайшем комитете по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике.
В новой структуре должность первого заместителя объединят с постом вице-мэра, который руководит аппаратом. Последний раз посты занимали Сергей Карабасов и Сергей Пашкевич соответственно.
Первый заместитель продолжит курировать правовое управление, мобилизационный отдел, кроме того он возглавит аппарат.
Новое управление общественных отношений получит функции отдела дополнительных мер по профилактике правонарушений, отдела по связям со СМИ, отдела по работе с общественными проектами и развитию самоуправления управления делами аппарата администрации.
Из структуры мэрии выведут префектуры и передадут муниципальному учреждению.
Также это учреждение получит в ведение управление главного бухгалтера и отдел информационных технологий. В остальном структура не изменится. Окончательное решение примут на заседании гордумы 23 октября.
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