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В рязанской маршрутке курили подростки. Об этом сообщил анонимный подписчик Telegram-канала RZN life.
Судя по фотографиям, этот случай произошел в одной из маршруток №41.
«В салоне накурено, дышать невозможно», — пожаловался автор снимка, уточнив, что подростки курили на задней площадке.
Пользователь мессенджера также пожаловался на «ужасного хама-водителя».
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.