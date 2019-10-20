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16:58, 20 октября 2019 111
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В Рязани ищут приют для девятилетней медведицы из цирка

В Рязани ищут приют для девятилетней медведицы из цирка

Фото: Pixabay.com

В Рязани ищут приют для девятилетней медведицы из цирка. Об этом сообщили в реабилитационном центре диких животных «Ромашка».

«Мне сейчас позвонил человек, работающий в Росгосцирке. По его словам, сейчас он на гастролях в рязанском цирке. Его номер с медведицей Милашкой сокращают. Он спрашивает помощи в пристройстве медведя. В Рязани будут до ноября», — говорится в сообщении.

В комментариях к посту уточнили, что хозяин и цирк ищут животному «постоянное место».

«Медведь работать больше не хочет. На самом деле, если животное не хочет выступать из-за возраста или по любой причине, то наверное и не надо заставлять. Сейчас с медведем все хорошо, никто его никуда на улицу не гонит. Все любят, кормят, не бросают», — написала девушка.


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