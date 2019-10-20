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В воскресенье, 20 октября, рязанские полицейские устроили погоню за водителем. Об этом сообщили в соцсети «ВКонтакте».
Очевидец рассказал RZN.info, что нарушителя задержали на светофоре возле улиц Черновицкая и Островского.
«Водителя посадили в патрульную машину несколько полицейских в форме», — отметил рязанец.
Официальной информации о произошедшем нет.
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