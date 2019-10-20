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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
После пожара на даче под Рязанью в больницу попала женщина. 61-летнюю пенсионерку госпитализировали с подозрением на отравление продуктами горения. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Напомним, дом в садоводческом товариществе «Станкостроитель» в поселке Мурмино
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.