Любимов рассказал о планах по ремонту рязанских дорог

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В воскресенье, 20 октября, Николай Любимов поздравил рязанский дорожников с профессиональным праздником. В обращении губернатор отметил, что сейчас «дорожная сеть региона активно приводится в нормативное состояние». Он уточнил, что «колоссальные возможности» для этого дает нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
«В 2019 году будет отремонтировано 166 километров, в планах 2020 — уже более 200 километров, —
Любимов выразил уверенность, что работники дорожных организаций региона справятся со всеми задачами и «на деле докажут свой высокий профессионализм».
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