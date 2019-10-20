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11:12, 20 октября 2019 81
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Любимов рассказал о планах по ремонту рязанских дорог

Любимов рассказал о планах по ремонту рязанских дорог

В воскресенье, 20 октября, Николай Любимов поздравил рязанский дорожников с профессиональным праздником. В обращении губернатор отметил, что сейчас «дорожная сеть региона активно приводится в нормативное состояние». Он уточнил, что «колоссальные возможности» для этого дает нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«В 2019 году будет отремонтировано 166 километров, в планах 2020 — уже более 200 километров, — отчитался глава региона. — Только в этом году на реализацию нацпроекта в Рязанской области направлено 2,67 миллиарда рублей, к 2024 году доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативу, должна составить не менее 42,76%".

Любимов выразил уверенность, что работники дорожных организаций региона справятся со всеми задачами и «на деле докажут свой высокий профессионализм».


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