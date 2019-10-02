Пьяный житель Рязанской области устал идти домой пешком и угнал трактор

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Фото: Pixabay.com
В селе Бугровка Милославского района угнали трактор. Об этом сообщила
О произошедшем в полицию сообщил 34-летний руководитель сельхозпредприятия. Оперативники выяснили, что ночью соседи слышали и видели, как какой-то мужчина заводил трактор.
По предварительной информации, 30-летний местный житель после застолья у друзей устал идти пешком и решил доехать на тракторе.
Пьяного мужчину задержали у него дома. В отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Трактор нашли на окраине села и вернули владельцу.
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