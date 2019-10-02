В аварии с вылетевшей на тротуар машиной в Канищеве пострадали три человека

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Фото: УМВД по Рязанской области
В Канищеве рядом с домом №28 по улице Бирюзова
После ДТП Land Rover по инерции продолжил движение и сбил знак «Пешеходный переход».
В результате происшествия водитель и два пассажира «одиннадцатой» в возрасте 36-ти лет и 31-го года получили травмы.
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