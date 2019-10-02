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15:42, 2 октября 2019 136
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Рязанский губернатор сделал прививку от гриппа

Рязанский губернатор сделал прививку от гриппа

В среду, 2 октября, рязанский губернатор Николай Любимов сделал прививку от гриппа. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Главе региона вкололи препарат для профилактики гриппа последнего поколения «Ультрикс Квадри». Его разработала в этом году рязанская компания «Форт».

«Стараюсь всегда прививаться сам, и семья тоже в этом поддерживает — участвует в кампании по вакцинации. Тем более, что сейчас наш завод „Форт“ выпускает четырехвалентные вакцины мирового уровня», — отметил Любимов.

Всего в 2019 году запланировано привить против гриппа 558 тысяч рязанцев.


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