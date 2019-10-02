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Фото: Pixabay.com
Рязанцев пригласили на прослушивание в любительских хор. Об этом сообщили в пресс-службе Рязанской филармонии.
В воскресенье, 6 октября, в 10:00, в зале камерной музыки в филармонии пройдут прослушивания в любительский хор.
«Знание нотной грамоты необязательно, но приветствуется. Занятия бесплатные», — говорится в сообщении.
Заявку на участие можно направить с пометкой «Хочу петь в хоре» на электронную почту
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