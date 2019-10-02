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10:46, 2 октября 2019 101

«Рязаньэнерго» подключил к электросетям логистический центр в Рыбновском районе

«Рязаньэнерго» подключил к электросетям логистический центр в Рыбновском районе

«Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» обеспечил электроснабжением распределительный логистический центр для известной сети магазинов, принадлежащих компании X5 Retail Group. Это первый объект, построенный в рамках регионального проекта по развитию территории ускоренного роста «Технопарк Рязань» в Рыбновском районе.

По условиям договора, на технологическое присоединение логистического центра к электрическим сетям специалисты «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» построили две воздушные линии 10 кВ общей протяженностью 1,3 км. Для функционирования складской базы энергетики обеспечили 3 МВт мощности. Питает новый объект подстанция 110 кВ «Ока» от распределительного пункта 10 кВ «Технопарк», который вводили в эксплуатацию в рамках соглашения с правительством Рязанской области под развитие инфраструктуры Рыбновского района.

«Крупный распределительный центр компании X5 Retail Group в промышленном парке в Рыбновском районе позволит эффективнее распределять товары по торговым точкам в 200-километровой зоне, продвигать продукцию рязанских производителей и обеспечит рабочими местами несколько сотен человек», — сообщили в пресс-службе компании.

Как рассказали энергетики, технологическое присоединение — одно из приоритетных направлений деятельности электросетевой компании.

«Специалисты „Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго“ имеют значительный опыт и все необходимые материально-технические ресурсы для качественного и быстрого подключения энергопринимающих устройств потребителей к сетевой инфраструктуре. Выполняя свои обязательства по технологическому присоединению к электрическим сетям новых заявителей, в том числе, участвующих в реализации значимых инвестиционных проектов, „Рязаньэнерго“ вносит весомый вклад в обеспечение социально-экономического развития региона, способствует активному ведению предпринимательской деятельности на территории Рязанской области и расширению возможностей местных сельхозтоваропроизводителей», — отметили в пресс-службе.

По всем вопросам, касающимся технологического присоединения, можно обращаться к специалистам Контакт-центра «Россети Центр и Приволжье» по бесплатному номеру 8-800-50-50-115.

Получить необходимую информацию также можно в Центре обслуживания потребителей в Рязани по адресу: улица МОГЭС, 12 и в пунктах обслуживая потребителей в районах области. Форма заявки на техприсоединение размещена на сайте компании «Россети Центр и Приволжье». Аналогичные возможности предоставляет портал электросетевых услуг ПАО «Россети».


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