Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:10, 2 октября 2019 287
 0    0

Полиция нашла женщину, укравшую подвесные клумбы в центре Рязани

Полиция нашла женщину, укравшую подвесные клумбы в центре Рязани

Полиция нашла женщину, укравшую подвесные клумбы в центре Рязани. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Ранее в соцсети появилось видео, на котором рязанка забирает горшки с цветами возле салона красоты, расположенного на улице Свободы.

Оперативники опросили очевидцев и при помощи фотографии установили личность женщины. Выяснилось, что к хищению десяти горшков причастна 65-летняя рязанка, проживающая неподалеку. Злоумышленницу разыскали. Похищенными цветами она украсила свою квартиру.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Другой мир. Рязанка посетила Северный Кавказ и поучаствует в написании путеводителя по нему

Другой мир. Рязанка посетила Северный Кавказ и поучаствует в написании путеводителя по нему

Почему стоит посетить Северный Кавказ и к чему готовиться туристу, который впервые отправится в «другой мир»?

Популярное
Комментируемое
Новое
14:30, 29 сентября 2019 15 239
В Рязани простились с ветераном Великой Отечественной войны, убитым вместе с супругой
10:14, 26 сентября 2019 5 350
Под Рязанью убили известного бизнесмена — СМИ
14:40, 26 сентября 2019 4 084
После жалоб на поборы уволили директора рязанской школы 4
14:44, 26 сентября 2019 5 464
Известного рязанского бизнесмена расстреляли в машине. Подробности
17:33, 22 сентября 2019 2 051
«Замечательно у нас в городе живется». При подаче отопления в Рязани затопило еще один дом
Все новости
Форум