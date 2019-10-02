Полиция нашла женщину, укравшую подвесные клумбы в центре Рязани

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Полиция нашла женщину,
Ранее в соцсети появилось
Оперативники опросили очевидцев и при помощи фотографии установили личность женщины. Выяснилось, что к хищению десяти горшков причастна 65-летняя рязанка, проживающая неподалеку. Злоумышленницу разыскали. Похищенными цветами она украсила свою квартиру.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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