На рязанском заводе представили новую вакцину от гриппа

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В среду, 2 октября на биофармацевтическом заводе «Форт», презентовали четырехвалентную вакцину от гриппа «Ультрикс Квадри».
Гендиректор предприятия Павел Вандышев подчеркнул, что новая вакцина — препарат для профилактики гриппа последнего поколения, который формирует стойкий и длительный иммунитет к вирусу.
По его словам, высокая эффективность и переносимость подтверждены клиническими исследованиями на базе ведущих научно-исследовательских центров России.
От имени губернатора региональные и ведомственные награды сотрудникам завода вручил и.о. министра промышленности и экономического развития региона Андрей Ворфоломеев.
«Потенциал у предприятия огромен и он во многом связан с появлением новой для нашей страны вакцины, которая была разработана и произведена здесь, на Рязанской земле», — сказал он.
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