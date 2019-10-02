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До конца 2019 года почти в сотнях рязанских школ проведут интернет, информация об этом появилась на
Во вторник, 1 октября, Николай Любимов поучаствовал в международной конференции по технологиям в образовании EDCRUNCH 2019.
На мероприятии губернатор сообщил, что до конца текущего года в области в рамках нацпроекта «Образование» интернет появится в 99 школах региона.
«К концу 2021 года эти возможности должны иметь сто процентов образовательных учреждений. 47% образовательных организаций в 2019 году региона получат доступ к интернету со скоростью не менее 100 мегабит в секунду в городах и не менее 50 мегабит в секунду в сельской местности», — подчеркнул Любимов.
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