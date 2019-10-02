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16:40, 2 октября 2019 144
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Автоинспекторы предложили не штрафовать водителей в плохую погоду

Автоинспекторы предложили не штрафовать водителей в плохую погоду

Фото: Pixabay.com

ГИБДД предложили не штрафовать водителей в плохую погоду. Об этом написала газета «Коммерсант»

По мнению специалистов, есть несколько случаев, когда не нужно наказывать водителей. Штрафы предложили не выписывать в непогоду из-за невозможности получить качественную фотографию. Кроме того, это коснется камер, на неточность которых больше всего жалуются автомобилисты. Также во время выключенных светофоров и при ремонте дорог не должны выписать штрафы.

По данным издания, автоинспекторы направили в регионы письмо с подробным описанием нарушений, за которые не нужно наказывать.

На данный момент предложение не имеет юридической силы.


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