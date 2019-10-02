Автоинспекторы предложили не штрафовать водителей в плохую погоду

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Фото: Pixabay.com
ГИБДД предложили не штрафовать водителей в плохую погоду. Об этом написала газета «
По мнению специалистов, есть несколько случаев, когда не нужно наказывать водителей. Штрафы предложили не выписывать в непогоду из-за невозможности получить качественную фотографию. Кроме того, это коснется камер, на неточность которых больше всего жалуются автомобилисты. Также во время выключенных светофоров и при ремонте дорог не должны выписать штрафы.
По данным издания, автоинспекторы направили в регионы письмо с подробным описанием нарушений, за которые не нужно наказывать.
На данный момент предложение не имеет юридической силы.
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