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20:40, 19 октября 2019 182
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В Рязанской области пропал 31-летний мужчина

В Рязанской области пропал 31-летний мужчина

В Скопине Рязанской области пропал 31-летний Александр Сватов. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Рязань».

О мужчине ничего неизвестно с мая 2019 года.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза карие. Одежда: неизвестно.

Всех кому известна информация о пропавшем, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112.


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