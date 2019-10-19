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16:26, 19 октября 2019 144
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Трудно быть добрым. Рязанцам показали «Доброго человека из Сычуани»

Трудно быть добрым. Рязанцам показали «Доброго человека из Сычуани»

В пятницу, 18 октября, в рязанском театре драмы состоялась премьера пьесы-параболы Бертольда Брехта «Добрый человек из Сычуани». Режиссером постановки выступила немецкий режиссер Таня Вайднер.

Действие пьесы происходит в китайской деревеньке, где три бога ищут ночлега. С помощью водоноса Вана (Андрей Блажилин) их пускает к себе только проститутка Шен Де (Анна Демочкина). Боги щедро платят ей за добро и Шен Де становится мелкой лавочницей и торгует табаком, но почти сразу разоряется, так как помогает всем нуждающимся.

Тогда она притворяется двоюродным братом Шой Да, и, в мужском платье, ведет себя жестоко не только с соседями, но и с возлюбленным, летчиком Янгом (Роман Горбачев). Постановка не отходит от традиции «эпического театра» Брехта.

Иногда актер вылезает из «кожи действующего лица», подходит к микрофону, и в момент исполнения «зонгов» — песен — становится рупором идей автора.

«Чем больше девушка делает добра, тем больше бед сваливается на ее голову. Трудно быть добрым человеком, но она не может по-другому», — поделилась впечатлениями одна из зрительниц после премьеры.

Музыкальную драму в двух действиях покажут 20 октября, 2 ноября и 14 декабря в 18:00, а также 8 ноября в 19:00. Билеты можно купить в кассе драмтеатра.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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