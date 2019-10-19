Телеведущий Эрнест Мацкявичюс провел часть рязанского выпуска новостей

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Эрнест Мацкявичюс поучаствовал в создании рязанского выпуска новостей. Пост он опубликова с своем
Кроме того, телеведущий сделал селфи с главой региона.
«С губернатором Рязанской области, моим старым другом Николаем Любимовым на Всероссийском конкурсе „СМИ против коррупции“ в Рязани. Вручили награды самым смелым, запустили новую студию „Вестей“, а я даже провел часть местного выпуска!» — написал Мацкявичюс
Напомним, ведущий программы «Вести» Эрнест Мацкявичюс уже приезжал в Рязань. На встрече с рязанскими журналистами он
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПятилетняя россиянка погибла в Турции
|
cледующая новость →«Химический запах и пузырится вода». Рязанец пожаловался на загрязнение реки Листвянка
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.