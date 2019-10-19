Рязанка отметила 100-летний юбилей

Рязанка Нина Носова отметила 100-летний юбилей. С днем рождения ее поздравила глава города Юлия Рокотянская, сообщили в гордуме.

Рокотянская вручила рязанке ценный подарок и букет цветов. Именинница рассказала о своей жизни, как судьба бросала ее в разные уголки Советского Союза.

Нина Иосифовна родилась 19 октября 1919 года в селе Новая Криуша Воронежской области в крестьянской семье. В 10 лет осталась сиротой, воспитывалась в детском доме в Ленинграде. В 16-летнем возрасте отправилась работать на деревоперерабатывающий комбинат в Архангельскую область. Затем переехала в Плисецк, где познакомилась с будущим мужем — Федором Яковлевичем. В 1941 году молодые люди поженились.

Во время Великой Отечественной войны супруг работал в госпитале фельдшером. Нина Иосифовна помогала ухаживать за ранеными, несмотря на то, что в 1942 году у пары родился сын. После войны семья переехала в Туркмению. В 1970 году — перебралась в село Троица Спасского района. Нина Иосифовна осталась там жить после смерти мужа, а когда ей исполнилось 80 лет, переехала к дочери в Рязань.

Нина Иосифовна Носова воспитала шестерых детей, награждена медалью «За материнство». У нее пятеро внуков и пятеро правнуков. Вспоминает, как выхаживала одного из внуков, который родился семимесячным.

«Врач пришла, говорит: „Он у тебя не выживет“. Выгнала врача, ночами не спала, грелками обкладывала, на руках носила. Выходила мальчика. Уж больше пятидесяти лет прошло. Жив, здоров», — рассказала рязанка.

Рокотянская пожелала имениннице крепкого здоровья, любви и внимания со стороны родных и близких.

«Радуйте нас еще много-много лет», — сказала глава гордумы.

Раскрывая секрет долголетия, Нина Иосифовна пошутила, что дочь вкусно ее кормит.

«У меня очень хорошая семья, заботливые дети, внуки и правнуки. Берегите своих родителей», — подчеркнула пенсионерка.