Рязанцы съездили на премьеру «Сторожа» в Москву

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Рязанцы посетили премьеру фильма «Сторож» режиссера Юрия Быкова, которая прошла в кинотеатре «Октябрь» в Москве. Об этом сообщила группа «Рязанская область» «ВКонтакте».
Перед показом Быков поблагодарил за помощь в создании фильма правительство Рязанской области и губернатора Николая Любимова. «Сторож» выйдет в
Напомним, съемки фильма прошли в Солотче. RZN.info
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