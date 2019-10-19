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Фото: Pixabay.com
При пожаре строительного вагончика в Сасовском районе пострадали трое, сообщила
Сообщение на пульт дежурного поступило в пятницу, 18 октября, в 17:54.
Как уточнили в пресс-службе, в результате происшествия пострадали двое мужчин и женщина. Их с ожогами доставили в больницу.
Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На тушение выезжали один пожарный автомобиль и трое огнеборцев.
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