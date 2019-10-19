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18:25, 19 октября 2019 94
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Названы площадки, на которых пройдет сбор идей рязанцев по благоустройству города

Названы площадки, на которых пройдет сбор идей рязанцев по благоустройству города

С 22 по 30 октября в Рязани пройдет первый этап голосования за общественные территории для благоустройства в 2020 году. Об этом сообщил сайт мэрии.

Предложения горожан примут в крупных торговых центрах, образовательных учреждениях и других площадках. Там организуют специальные места для их сбора.

Парки и скверы, отобранные в первом этапе, обсудят на втором этапе. В обсуждениях смогут поучаствовать все желающие. Третьим этапом станет электронное рейтинговое голосование.

Пожелания по благоустройству общественных пространств Рязани горожане смогут на площадках:

  • ТЦ «Премьер», улица Московское шоссе, дом №21;
  • ТЦ «Круиз», улица Солотчинское шоссе, дом №11;
  • ТЦ «Полетаевский», улица Гагарина, дом №164;
  • ТЦ «Европа», Новоселов, дом №62;
  • Гипермаркет «Лента», улица Тимуровцев, дом №3а;
  • «Барс на Московском», Московское шоссе, дом №5а;
  • «Барс на Есенина», улица Есенина, дом №13г;
  • ТЦ «Атрон», улица Ленина, дом №21;
  • ТЦ «Виктория Плаза», Первомайский проспект, дом №70 корпус 1;
  • Пространство коллективной работы «Точка кипения — Рязань», улица Каширина, дом №1а;
  • Ресурсный центр «ДОМ ТОС», улица Каширина, дом №1;
  • все общеобразовательные школы города Рязани.

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