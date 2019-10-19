Названы площадки, на которых пройдет сбор идей рязанцев по благоустройству города

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С 22 по 30 октября в Рязани пройдет первый этап голосования за общественные территории для благоустройства в 2020 году. Об этом сообщил
Предложения горожан примут в крупных торговых центрах, образовательных учреждениях и других площадках. Там организуют специальные места для их сбора.
Парки и скверы, отобранные в первом этапе, обсудят на втором этапе. В обсуждениях смогут поучаствовать все желающие. Третьим этапом станет электронное рейтинговое голосование.
Пожелания по благоустройству общественных пространств Рязани горожане смогут на площадках:
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