Мошенники под видом банковских работников украли деньги у рязанской пенсионерки

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Мошенники под видом банковских работников украли деньги у пенсионерки из Спас-Клепиков, пишет ИД «
Женщине позвонил неизвестный. Он представился сотрудником Сбербанка и сообщил, что с ее карты снимают деньги. Пенсионерка поверила и назвала данные карты, после чего мошенники списали десять тысяч рублей. Деньги вернуть не удалось.
Как рассказали полицейские, в районе это уже 14-й официально зарегистрированный случай за год.
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Специалисты ответили на вопросы потребителей.