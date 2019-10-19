Министр обороны Сербии поддержал идею назвать одну из площадей в честь Маргелова

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Министр обороны Сербии Александар Вулин приветствовал инициативу российско-сербского общества «Cлaвянский сoюз» города Панчево назвать одну из площадей в часть командующего ВДВ Василия Маргелова. Об передает ТАСС.
Он отметил, что будучи министром труда и соцзащиты несколько раз выдвигал подобные инициативы и они всегда воплощались в жизнь.
«Поэтому почему бы и нет? Эту историю в любом случае следует сохранить», — заявил глава оборонного ведомства.
Напомним, активисты общества сербско-русской дружбы несколько лет
Отметим, на сегодняшний день площадь имени Маргелова есть только в Рязани.
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