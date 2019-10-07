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16:10, 7 октября 2019 92
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Одну из площадей сербского города Панчево предложили назвать в честь Маргелова

Одну из площадей сербского города Панчево предложили назвать в честь Маргелова

Фото: Ru.wikipedia.org

Одну из площадей сербского города Панчево предложили назвать в честь Героя Советского Союза, командующего ВДВ Василия Маргелова. Об этом передает ТАСС со ссылкой на слова представителя Общества сербско-русской дружбы города Роберта Ресановича.

В воскресенье, 6 октября, в сербском городе Панчево отметили 75-летие освобождения от немецких оккупантов. По словам Ресановича, активисты общества сербско-русской дружбы несколько лет собирали исторические данные и выяснили, что Панчево освободила 49-я дивизия под командованием генерал-майора Василия Маргелова.

Накануне годовщины освобождения активисты обратились в комиссию по именованию улиц и площадей и предложили назвать одну из площадей города в честь Маргелова.

К запросу они приложили его биографию и архивные военные документы об освобождении города. Комиссия приняла предложение к рассмотрению. Отметим, на сегодняшний день площадь имени Маргелова есть только в Рязани.


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