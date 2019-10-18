RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Возле рязанского Дворца молодежи запретят парковку. Об этом сообщил
С 10 ноября планируется запретить остановку и стоянку транспорта в доме №1 на площади 50-летия Октября.
Там установят знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» и 8.2.6 «Зона действия».
Автовладельцев попросили принять эту информацию к сведению.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязани отказались от маршрута №31
|
cледующая новость →Рязанский рецидивист украл из магазина кошелек пенсионерки
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.