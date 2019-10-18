В выходные в Рязанской области ожидается небольшой дождь

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В ближайшие выходные в Рязанской области ожидается небольшой дождь. Об этом сообщил
В ночь на субботу, 19 октября, ожидается до +7 градусов. Днем до +15 градусов, облачно, небольшой дождь.
Ночью в воскресенье будет до +8 градусов, днем +15 градусов, облачно.
Напомним, в четверг, 17 октября, в Рязанской области
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Специалисты ответили на вопросы потребителей.