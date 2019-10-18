Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:57, 18 октября 2019 178
 0    0

В Рязани покажут спектакль с задержанной с наркотиками Натальей Бочкаревой

В Рязани покажут спектакль с задержанной с наркотиками Натальей Бочкаревой

Фото: Ru.wikipedia.org

В Рязани покажут спектакль, в главной роли которого сыграет Наталья Бочкарева, сообщили организаторы.

По сюжету, богатый тифлисский купец планирует выдать свою дочь за старого разорившегося князя. Она же любит своего молодого учителя, племянника князя. За дело берутся Кабато и Ханума — две свахи. Одна из них помогает возлюбленным, вторая же старается разрушить ее планы. Чем закончится их борьба, зритель узнает в финале спектакля.

В спектакле также сыграют Юлия Рутберг, Ольга Арнтгольц, Анатолий Васильев и Александр Носик.

Актеры выступят в филармонии, в понедельник, 28 октября. Начало в 19:00.

В сентябре СМИ сообщили, что Бочкареву задержали в Москве с наркотиками. При этом в сети появилось видео задержания артистки на котором она признается, что у нее есть запрещенные вещества. Сама актриса комментировать ролик не стала.

По данным РИА Новости, в пятницу, 18 октября, Наталью Бочкареву лишили водительских прав и оштрафовали.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 часа назад
«Мусорный ад». Как слепой рязанский пенсионер четыре года жил в квартире в окружении отходов и крыс

«Мусорный ад». Как слепой рязанский пенсионер четыре года жил в квартире в окружении отходов и крыс

Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 9 октября 2019 4 996
Подозреваемым в убийстве ветерана с супругой оказался 20-летний рязанец 1
18:11, 8 октября 2019 4 826
В Рязани директор управляющей компании разбил голову молотком владельцу квартиры 4
13:38, 9 октября 2019 3 603
Рязанского ветерана и его супругу до смерти забили молотком — источник 1
9:31, 9 октября 2019 1 725
В котлете из столовой рязанской школы нашли скрепку 2
10:52, 8 октября 2019 2 596
«Тонны карпа». В Рязанской области около пруда обнаружили горы мертвой рыбы
Все новости
Голосования

Лучший сотовый оператор Рязанской области, по мнению читателей РЗН.инфо, это:

Окончание опроса: 20.10.2019
Архив голосований
Форум