В Рязани покажут спектакль с задержанной с наркотиками Натальей Бочкаревой

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Ru.wikipedia.org
В Рязани покажут спектакль, в главной роли которого сыграет Наталья Бочкарева, сообщили организаторы.
По сюжету, богатый тифлисский купец планирует выдать свою дочь за старого разорившегося князя. Она же любит своего молодого учителя, племянника князя. За дело берутся Кабато и Ханума — две свахи. Одна из них помогает возлюбленным, вторая же старается разрушить ее планы. Чем закончится их борьба, зритель узнает в финале спектакля.
В спектакле также сыграют Юлия Рутберг, Ольга Арнтгольц, Анатолий Васильев и Александр Носик.
Актеры выступят в филармонии, в понедельник, 28 октября. Начало в 19:00.
В сентябре СМИ сообщили, что Бочкареву задержали в Москве с наркотиками. При этом в сети появилось видео задержания артистки на котором она признается, что у нее есть запрещенные вещества. Сама актриса комментировать ролик не стала.
По данным
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьОколо 600 рязанцев подали заявки на конкурс «Лидеры России»
|
cледующая новость →Следователи рассказали, как вычислили убийцу рязанского ветерана и его жены
Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.