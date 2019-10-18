RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязани отказались от маршрута №31. Об этом в эфире телеканала «Город» сообщил начальник управления транспорта Андрей Михно.
По его словам, маршрут прекратил свое существование окончательно. Теперь в Дягилево будет постоянно ходить
Ранее у перевозчиков на 31 маршруте
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьДо 2020 года 70% микроавтобусов в Рязани заменят на вместительные маршрутки
|
cледующая новость →Возле рязанского Дворца молодежи запретят парковку
Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».