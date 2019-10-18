В Дядькове открыли детский сад за 82 миллиона

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В пятницу, 18 октября, в селе Дядьково открыли детский сад. На мероприятии присутствовали губернатор Николай Любимов, министр строительного комплекса региона Вячеслав Меньшов, и.о. министра образования и молодежной политики области Ольга Васина и руководство района, сообщил
Детский сад построили в рамках подпрограммы области «Развитие образования и молодежной политики» нацпроекта «Демография». Стоимость проекта составила более 82 млн. рублей.
Учреждение рассчитано на 60 мест, всего там будет работать три группы: одна для детей 1-2 лет, две — для детей 2-3 лет.
В каждой группе оборудовали игровые помещения, спальню и раздевалку.
Кроме того, в яслях есть музыкально-спортивный зал, комната для интерактивных занятий с детьми, медицинской блок, методкабинет, прачечная и пищеблок.
На территории сделали три детские площадки. Ясли оборудовали современной пожарной сигнализацией, тревожной кнопкой, домофонами и видеокамерами.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьАлександр Шевырев наградил участников всероссийского конкурса «СМИ против коррупции»
|
cледующая новость →Единороссы проверили благоустройство рязанских парков и скверов
Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.