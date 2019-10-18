Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:05, 18 октября 2019 242
 0    0

В Дядькове открыли детский сад за 82 миллиона

В Дядькове открыли детский сад за 82 миллиона

В пятницу, 18 октября, в селе Дядьково открыли детский сад. На мероприятии присутствовали губернатор Николай Любимов, министр строительного комплекса региона Вячеслав Меньшов, и.о. министра образования и молодежной политики области Ольга Васина и руководство района, сообщил минстрой Рязанской области.

Детский сад построили в рамках подпрограммы области «Развитие образования и молодежной политики» нацпроекта «Демография». Стоимость проекта составила более 82 млн. рублей.

Учреждение рассчитано на 60 мест, всего там будет работать три группы: одна для детей 1-2 лет, две — для детей 2-3 лет.

В каждой группе оборудовали игровые помещения, спальню и раздевалку.

Кроме того, в яслях есть музыкально-спортивный зал, комната для интерактивных занятий с детьми, медицинской блок, методкабинет, прачечная и пищеблок.

На территории сделали три детские площадки. Ясли оборудовали современной пожарной сигнализацией, тревожной кнопкой, домофонами и видеокамерами.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 часа назад
«Мусорный ад». Как слепой рязанский пенсионер четыре года жил в квартире в окружении отходов и крыс

«Мусорный ад». Как слепой рязанский пенсионер четыре года жил в квартире в окружении отходов и крыс

Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 9 октября 2019 4 981
Подозреваемым в убийстве ветерана с супругой оказался 20-летний рязанец 1
18:11, 8 октября 2019 4 809
В Рязани директор управляющей компании разбил голову молотком владельцу квартиры 4
13:38, 9 октября 2019 3 588
Рязанского ветерана и его супругу до смерти забили молотком — источник 1
9:31, 9 октября 2019 1 712
В котлете из столовой рязанской школы нашли скрепку 2
10:52, 8 октября 2019 2 585
«Тонны карпа». В Рязанской области около пруда обнаружили горы мертвой рыбы
Все новости
Голосования

Лучший сотовый оператор Рязанской области, по мнению читателей РЗН.инфо, это:

Окончание опроса: 20.10.2019
Архив голосований
Форум