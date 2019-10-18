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14:23, 18 октября 2019 138
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Суд признал законным исключение Шитикова из конкурса на пост мэра Рязани

Суд признал законным исключение Шитикова из конкурса на пост мэра Рязани

Суд признал законным исключение кандидата на пост мэра Рязани Геннадия Шитикова. Об этом сообщил сайт райсуда.

Шитиков в иске указал, что допущенные им нарушения не являются существенными, а ряд сведений в анкете он не указал из-за «недостаточности отведенных мест в таблицах анкеты». Также претендент отметил, что часть информации могла быть восполнена приложенными в комплекте документами.

«Норма положения, на основании которой он не был допущен к участию в конкурсе, содержит неоднозначное толкование, предъявляет завышенные требования к претенденту и отсутствует в иных актах», — говорится в сообщении.

Наличие недостатков в документах, представленных Шитиковым для участия в конкурсе, материалами дела был подтвержден и истцом не отрицался.

Суд пришел к выводу, что отказ в допуске кандидата является законным и не удовлетворения административные исковые требования.

Решение не вступило в законную силу.

Напомним, заявки на участие подали Павел Ахунов, Геннадий Шитиков, Дмитрий Калтаченко и Андрей Любимов, Александр Ачалов, Виктор Ефремочкин, Андрей Ильичев, а также Елена Сорокина.


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