Суд признал законным исключение Шитикова из конкурса на пост мэра Рязани

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Суд признал законным исключение кандидата на пост мэра Рязани Геннадия Шитикова. Об этом сообщил
Шитиков в иске указал, что допущенные им нарушения не являются существенными, а ряд сведений в анкете он не указал из-за «недостаточности отведенных мест в таблицах анкеты». Также претендент отметил, что часть информации могла быть восполнена приложенными в комплекте документами.
«Норма положения, на основании которой он не был допущен к участию в конкурсе, содержит неоднозначное толкование, предъявляет завышенные требования к претенденту и отсутствует в иных актах», — говорится в сообщении.
Наличие недостатков в документах, представленных Шитиковым для участия в конкурсе, материалами дела был подтвержден и истцом не отрицался.
Суд пришел к выводу, что отказ в допуске кандидата является законным и не удовлетворения административные исковые требования.
Решение не вступило в законную силу.
Напомним,
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