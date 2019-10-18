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15:37, 18 октября 2019 189

Совет Федерации и «Ростелеком» начнут развивать сквозные цифровые технологии

Совет Федерации и «Ростелеком» начнут развивать сквозные цифровые технологии

Совет Федерации России и ПАО «Ростелеком» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали на ежегодном общероссийском форуме «Взгляд в цифровое будущее» в Сочи, сообщили в компании.

Подписи поставили зампредседателя Совета Федерации, председатель Совета по развитию цифровой экономики при СФ Андрей Турчак и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Целью соглашения является совместное развитие сквозных цифровых технологий и применение результатов нацпрограммы «Цифровая экономика» в приоритетных отраслях экономики в регионах России.

«Совет Федерации и „Ростелеком“ намерены совместно работать над интеграцией и внедрением информационных ресурсов и цифровых технологий в регионах России, сбором лучших примеров цифровизации экономики для возможного масштабирования», — отметил Андрей Турчак.

В свою очередь Михаил Осеевский отметил, что у «Ростелекома» накоплен большой опыт реализации проектов по цифровой трансформации городских хозяйств. «Российские города — это центры притяжения инновационных технологий. Мы активно внедряем концепцию „Умный город“, системы видеонаблюдения и фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, энергоэффективные технологии», — отметил Осеевский.

Он также выразил уверенность, что сотрудничество с Советом Федерации позволит повысить уровень цифрового развития городов.

Напомним, ежегодный форум «Взгляд в цифровое будущее» проходит в Сочи в седьмой раз. В этом году главной темой стало развитие умных городов как экосистемы, которая предполагает цифровизацию всех отраслей: от организации безопасности и управления городским хозяйством до медицинского обеспечения и системы образования.


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