Рязанских журналистов и блогеров пригласили присоединиться к «Неделе добрых дел»

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Рязанских журналистов и блогеров пригласили поучаствовать в акции «Неделя добрых дел», которая пройдет с 21 по 27 октября по всей России. Об этом сообщил сайт регионального правительства.
Акцию приурочили к запуску нового онлайн-проекта о гражданской активности «Добро.Журнал». Цель нового онлайн-издания, по словам создателей, выявлять и продвигать истории неравнодушных людей по всей стране, которые своими поступками приносят реальную пользу обществу, региону и стране.
Чтобы принять участие в «Неделе добрых дел», необходимо выбрать мероприятие в своем регионе и рассказать о своем участии на платформе
Выбрать подходящее мероприятие можно в информационной системе «Добровольцы России» или обратившись к координатору проекта «Добро.Журнал» Дарье Давидовой по почте
Вместе с запуском проекта стартует Всероссийский грантовый конкурс историй о гражданской активности.
Он пройдет в трех номинациях:
Заявки принимаются с 21 октября до 17 ноября 2019 года. Общий фонд конкурса составит миллион рублей. Победителей наградят на Международном форуме добровольцев 3-5 декабря 2019 года.
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