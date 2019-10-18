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14:48, 18 октября 2019 107
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Рязанских журналистов и блогеров пригласили присоединиться к «Неделе добрых дел»

Рязанских журналистов и блогеров пригласили присоединиться к «Неделе добрых дел»

Рязанских журналистов и блогеров пригласили поучаствовать в акции «Неделя добрых дел», которая пройдет с 21 по 27 октября по всей России. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Акцию приурочили к запуску нового онлайн-проекта о гражданской активности «Добро.Журнал». Цель нового онлайн-издания, по словам создателей, выявлять и продвигать истории неравнодушных людей по всей стране, которые своими поступками приносят реальную пользу обществу, региону и стране.

Чтобы принять участие в «Неделе добрых дел», необходимо выбрать мероприятие в своем регионе и рассказать о своем участии на платформе журнал.добро.рф, а также в своих соцсетях, указав хештеги #неделядобрыхдел #доброжурнал.

Выбрать подходящее мероприятие можно в информационной системе «Добровольцы России» или обратившись к координатору проекта «Добро.Журнал» Дарье Давидовой по почте davidova@avcrf.ru.

Вместе с запуском проекта стартует Всероссийский грантовый конкурс историй о гражданской активности.

Он пройдет в трех номинациях:

  • «Лучший текст»;
  • «Лучший фоторепортаж»;
  • «Лучшее видео».

Заявки принимаются с 21 октября до 17 ноября 2019 года. Общий фонд конкурса составит миллион рублей. Победителей наградят на Международном форуме добровольцев 3-5 декабря 2019 года.


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