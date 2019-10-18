На Первомайском проспекте запретят парковаться

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На Первомайском проспекте на участке от улицы Дзержинского до улицы Типанова запретят парковаться. Об этом сообщил
Запретить остановку и стоянку машин планируется с 5 ноября. Для этого установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».
Рязанцев попросили принять эту информацию к сведению.
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Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».