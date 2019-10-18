Мэрия пообещала не повышать плату за проезд в Рязани до конца года

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В Рязани не будут повышать плату за проезд в 2019 году. Об этом в эфире телеканала «Город» сообщил начальник управления транспорта Андрей Михно.
По его словам, повышение экономически обоснованного тарифа не повлияет на стоимость проезда. Ранее РЭК установил тариф на перевозку пассажиров в 40,95 рубля для автобусов и 29,70 для троллейбусов. Разницу в суммах УРТ получит из городского бюджета.
Напомним, действующий тариф в 23 рубля установили 1 декабря 2017 года.
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