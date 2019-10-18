Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 19 и 20 октября

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В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В торгово-развлекательном центре «М5 Молл» 19 октября зрители увидят спектакль Владимирского областного театра кукол «
19 и 20 октября на сцене рязанского театра кукол зрители увидят спектакли «
В концертном зале Рязанской филармонии 19 октября состоится выступление лауреата международного конкурса имени П.И. Чайковского
В кафе «Фонтан» 20 октября впервые в Рязани состоится концерт «
А в клубе Deep 20 октября легендарная группа «
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «
Фото из официальной группы «
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