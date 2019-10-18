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15:49, 18 октября 2019 192
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Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 19 и 20 октября

Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 19 и 20 октября

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В торгово-развлекательном центре «М5 Молл» 19 октября зрители увидят спектакль Владимирского областного театра кукол «Дядя Степа и пожар». Также в Рязани пройдут гастроли Красноярского театра кукол.

19 и 20 октября на сцене рязанского театра кукол зрители увидят спектакли «Зимняя сказка» и «Звездный мальчик».

В концертном зале Рязанской филармонии 19 октября состоится выступление лауреата международного конкурса имени П.И. Чайковского Сергея Антонова (виолончель) в сопровождении Рязанского губернаторского симфонического оркестра.

В кафе «Фонтан» 20 октября впервые в Рязани состоится концерт «Двое в городе» от уникальных авторов — Константина Арбенина, лидера группы «Зимовье Зверей» и Вадима Курылева — экс-участника «ДДТ», а также лидера проекта «Электропартизаны».

А в клубе Deep 20 октября легендарная группа «Сплин» представит свой новый альбом «Встречная полоса».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».

Фото из официальной группы «Сплин» «ВКонтакте»


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