Единороссы проверили благоустройство рязанских парков и скверов

В Рязани продолжается благоустройство общественных территорий в рамках проекта «Городская среда». В четверг, 17 октября, члены фракции «Единая Россия» в гордуме Елена Волкова, Сергей Дейнего, Роман Худяков, Лариса Максимова, Татьяна Климова провели качество проведенных работ.

В объезде также участвовали замглава администрации Владимир Бурмистров, представители структурных подразделений и подрядных организаций.

В этом году на обновление ЦПКиО, сквера имени Скобелева, сквера у кинотеатра «Октябрь», Новопавловской рощи, парка имени Гагарина, территории в районе ДК «Приокский», сквера на улице Станкозаводской, Лыбедского бульвара, парка Морской славы и Верхнего городского парка из бюджетов направили около 150 миллионов.

В парке Гагарина в поселке Приокский в этом году проходит второй этап благоустройства. Рабочие реконструируют дорожно-тропиночную сеть, устанавливают освещение и малые архитектурные формы. На следующей неделе начнется замена двадцати фонарей, говорится в сообщении.

Депутат гордумы Сергей Дейнего попросил подрядчика учесть мнения жителей и сделать плафоны и лампы в одном цветовом стиле с установленными в прошлом году конструкциями. «На территории парка появятся лавочки и урны. Подрядчик планирует завершить работы до конца октября», — уточнил он.

Помимо этого участники выездного совещания пообщались с жителями. «Рязанцы высказали свои претензии представителю подрядной организации к благоустройству общественной территории. Он пообещал, что все указанные недочеты будут устранены до конца проведения ремонта, — добавил Сергей Дейнего. — Также горожане говорили о необходимости продолжить дальнейшее обновление парка. Их пожелания касались, в частности, установки дополнительного оборудования на детских площадках».

В парке Морской славы также планируется реконструкция дорожно-тропиночной сети, установка освещения и малых архитектурных форм. Срок исполнения работ по контракту — 15 ноября.

Владимир Бурмистров поручил управлению благоустройства организовать дополнительные зоны отдыха — установить лавки и урны. На территории Центрального парка культуры и отдыха в Горроще сейчас выполняются работы по восстановлению Зеленого театра, отметили в сообщении.

Подрядная организация уже провела подготовительные работы по асфальтированию площадки перед ним — сделано усиление фундамента и грунта, также заливаются полы в помещениях здания. Объект находится на контроле членов фракции «Единая Россия» в гордуме Ларисы Максимовой и Романа Худякова.

«Подрядчик обещает завершить ремонт согласно контракту», — подчеркнули депутаты. По словам Ларисы Максимовой, Зеленый театр в ЦПКиО — одно из знаковых мест для многих поколений рязанцев.

Кроме того, в Дашково-Песочне ведется капитальная реконструкция нескольких общественных территорий. Одна из самых масштабных — в сквере имени Скобелева. Как рассказала депутат по избирательному округу Татьяна Климова, с подрядной организацией налажено конструктивное взаимодействие, активно подключились к общественному контролю местные жители.

По словам Татьяны Климовой, подрядная организация проводит работы качественно и в срок. «По заверениям подрядчика, к началу ноября у жителей микрорайона будет красивый и капитально обновленный парк имени Скобелева — с тротуарной плиткой, освещением, лавочками и урнами, зелеными зонами», — отметила депутат.

Руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Елена Волкова подчеркнула, что контроль объектов проекта «Городская среда» продолжается.