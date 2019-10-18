Беленецкий наградил лучших рязанских дорожников

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В пятницу, 18 октября, в РГАТУ имени Костычева наградили лучших работников дорожного хозяйства.
Перед концертом перед присутствующими выступил зампред регионального правительства Евгений Беленецкий.
«Дорожная отрасль сегодня является чувствительной. Имеется много вопросов, которые нам предстоит вместе решить. В этом году мы вместе решали общую задачу, вся страна включилась в реализацию национального проекта „Безопасные и качественные дороги“. В Рязанской области планируется до конца 2024 года привести в нормативное состояние 1400 километров дорог регионального и муниципального значения, а также 124 километра дорог местного значения. Приоритетом для нас остается качество ремонта. Не должно быть нареканий ни к одному объекту», — сказал Беленецкий.
От имени депутатов рязанской облдумы дорожников поздравил Игорь Мурог. Он подчеркнул, что вся Рязань видит положительные изменения: преображаются трассы не только в городе, но и в области. «Все это вроде не заметный, но большой труд. Мы, автомобилисты, особенно ощущаем это. Вы всегда на своем посту: зимой, знойным летом, в пыль и в грязь. Поэтому низкий вам поклон за ваш благодарный и благородный труд», — сказал Мурог.
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