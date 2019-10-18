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Фото: Администрация Рязани
С пятницы, 18 октября, автобусный маршрут №17 продлили до Семчина, сообщили на
Автобус начнут ходить до остановок «Поселок Семчино» и «ДПР-5».
Напомним, что с 10 сентября городской маршрут регулярных перевозок №17 обслуживает 15 единиц техники.
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