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17:10, 18 октября 2019 152
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Александр Шевырев наградил участников всероссийского конкурса «СМИ против коррупции»

Александр Шевырев наградил участников всероссийского конкурса «СМИ против коррупции»

Александр Шевырев наградил участников всероссийского конкурса «СМИ против коррупции», сообщили на сайте рязанской облдумы.

В четверг, 17 октября, зампред рязанской облдумы Александр Шевырев поздравил победителей и лауреатов Всероссийского конкурса телевизионных фильмов и программ «СМИ против коррупции». Он вручил награды в номинациях «Лучшая телевизионная программа на тему коррупции» и «Лучший репортер».

Конкурс проводится более десяти лет. В нем поучаствовали федеральные и региональные телекомпании, информационные агентства, интернет-ресурсы, независимые авторы и авторские коллективы, производящие телевизионные фильмы, программы, сюжеты, соответствующие тематике телефорума.

В рамках конкурса рассмотрели более 120 работ. В составе комиссии работали заместитель гендиректора ВГТРК Рифат Сабитов, ведущий федеральных «Вестей» Эрнест Мацкявичюс, журналисты и представители пресс-служб правоохранительных структур Рязанской области.

Александр Шевырев поблагодарил организаторов и жюри за высокопрофессиональную работу и сложный выбор, который они сделали, определяя победителей.

Отметим, что также медаль и диплом лауреата в номинации «Лучшая телевизионная программа на тему коррупции» получил Алексей Лощинин (ГТРК Саратов), за ток-шоу «Мнения. Бизнес под арест». В номинации «Лучший репортер» победителем стала Ольга Смирнова, автор работы «Нечистая история» (ГТРК Калуга). Лауреатом в номинации «Лучший репортер» стал Сергей Землянский, автор информационной программы «Коррупция. Я против» (ГТРК Владивосток).


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