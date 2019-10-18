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Александр Шевырев наградил участников всероссийского конкурса «СМИ против коррупции», сообщили на
В четверг, 17 октября, зампред рязанской облдумы Александр Шевырев поздравил победителей и лауреатов Всероссийского конкурса телевизионных фильмов и программ «СМИ против коррупции». Он вручил награды в номинациях «Лучшая телевизионная программа на тему коррупции» и «Лучший репортер».
Конкурс проводится более десяти лет. В нем поучаствовали федеральные и региональные телекомпании, информационные агентства, интернет-ресурсы, независимые авторы и авторские коллективы, производящие телевизионные фильмы, программы, сюжеты, соответствующие тематике телефорума.
В рамках конкурса рассмотрели более 120 работ. В составе комиссии работали заместитель гендиректора ВГТРК Рифат Сабитов, ведущий федеральных «Вестей» Эрнест Мацкявичюс, журналисты и представители пресс-служб правоохранительных структур Рязанской области.
Александр Шевырев поблагодарил организаторов и жюри за высокопрофессиональную работу и сложный выбор, который они сделали, определяя победителей.
Отметим, что также медаль и диплом лауреата в номинации «Лучшая телевизионная программа на тему коррупции» получил Алексей Лощинин (ГТРК Саратов), за ток-шоу «Мнения. Бизнес под арест». В номинации «Лучший репортер» победителем стала Ольга Смирнова, автор работы «Нечистая история» (ГТРК Калуга). Лауреатом в номинации «Лучший репортер» стал Сергей Землянский, автор информационной программы «Коррупция. Я против» (ГТРК Владивосток).
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