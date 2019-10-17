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В рязанской больнице спасли пациента с оторванной трахеей. Об этом сообщил
Мужчину доставили в ОКБ после аварии, во время которой он ударился о руль. Операцию провели экстренно.
«Мужчину доставили в ОКБ с эмфиземой. Это состояние, при котором воздух скапливается в мягких тканях шеи, часто является следствием травмы трахеи. Обследование показало, насколько эта серьезна травма. После и бронхоскопии стало очевидно, что трахея полностью оторвана от гортани», — сообщил врач торакального отделения Алексей Михеев.
Операцию провел заведующий отделением Евгений Суров.
«Во время оперативного вмешательства необходимо было восстановить непрерывность дыхательных путей. Для этого мобилизировали кольца шейного отдела трахеи и сшили перстневидный хрящ гортани с первым кольцом трахеи. Особая сложность состояла в том, чтобы не повредить нерв, отвечающий за работу голосовых связок», — отметил Суров.
После операции пациент начал дышать самостоятельно. Его выписали из стационара на 12 сутки.
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