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В Рязанском районе отремонтировали мост за 24 миллиона рублей. Об этом
Подрядчик привел в порядок тридцатиметровый мост и подходы к нему.
В прошлом году отремонтировали примыкающий к мосту 650-метровый участок дороги.
«Таким образом подъезд к деревне Юрасово со стороны трассы „Шереметьево-Гавердово“ полностью приведен в нормативное состояние», — уточнили в минтрансе.
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Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».