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В Рязани в течение двух недель по ночам будут перекрывать часть улицы Тимакова. С 18 по 31 октября ежедневно с 22:00 до 06:00 рабочие будут ремонтировать дорогу,
На месте работ установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.
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