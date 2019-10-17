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17:42, 17 октября 2019 69
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В Рязань привезли частную выставку гравюр

В Рязань привезли частную выставку гравюр

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В четверг, 17 октября, в Рязанском областном художественном музее имени Пожалостина открыли выставку мастера гравюры Василия Масютина. Он работал в технике офорт — писал гравюры на меди.

В экспозицию вошли более 60 листов из коллекции московского коллекционера гравюры Владимира Беликова.

Василия Масютина считают одним из ведущих мастеров гравюры первой трети ХХ столетия — времени ее расцвета в России. По словам коллекционера, работам Васютина характерна сложность композиции и образов, насыщенность символами, аллегориями, острый гротеск и внутренняя экспрессия. Излюбленной техникой был офорт, мало развитый тогда в Москве.

«Гравюры начала ХХ века, некоторые из которых выполнены в технике „акватинта“ (гравюры с глубоким цветным тоном), отличаются изощренным мастерством, которое служит весьма пессимистическому, с нотой иронии, взгляду автора на мир и человека. Иначе — ярко, радостно — звучат крупноформатные цветные ксилографии к „Сказке о золотом петушке“ Александра Пушкина», — признался Беликов.

По его словам, из-за того, что Масютин иммигрировал из России в Германию, его имя оказалось надолго вычеркнутым из истории отечественного искусства.

«Только сейчас, он по праву занял принадлежащее ему место среди лучших графиков XX века», — добавил коллекционер.

Выставка работает до 17 ноября с 11:00 до 18:00, по четвергам — до 20:00. Выходной — понедельник, первая пятница месяца — санитарный день.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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