Сорокина поднялась на второе место в медиарейтинге глав ЦФО

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По итогам сентября мэр Рязани Елена Сорокина поднялась на три строчки в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов ЦФО, составленном компанией «Медиалогия».
Сорокина заняла второе место из 32, уступив лишь коллеге из Воронежа.
Глава Рязани Юлия Рокотянская потеряла одну позицию и заняла 16-е место.
Эксперты отметили назначение Сорокиной на пост мэра, а также планы по благоустройству территории вокруг кремля в пойме рек Трубеж и Лыбедь.
Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминаний, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания.
«Медиалогия» — российская исследовательская компания, специализирующаяся на медиа-анализе. Ее база включает более 52 тысяч СМИ.
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