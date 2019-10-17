Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:07, 17 октября 2019 47
 0    0

Сорокина поднялась на второе место в медиарейтинге глав ЦФО

Сорокина поднялась на второе место в медиарейтинге глав ЦФО

По итогам сентября мэр Рязани Елена Сорокина поднялась на три строчки в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов ЦФО, составленном компанией «Медиалогия».

Сорокина заняла второе место из 32, уступив лишь коллеге из Воронежа.

Глава Рязани Юлия Рокотянская потеряла одну позицию и заняла 16-е место.

Эксперты отметили назначение Сорокиной на пост мэра, а также планы по благоустройству территории вокруг кремля в пойме рек Трубеж и Лыбедь.

Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминаний, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания.

«Медиалогия» — российская исследовательская компания, специализирующаяся на медиа-анализе. Ее база включает более 52 тысяч СМИ.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Куда обращаться? Рязанцам рассказали, как починить и заменить счетчик

Куда обращаться? Рязанцам рассказали, как починить и заменить счетчик

Специалисты ответили на вопросы потребителей.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 9 октября 2019 4 700
Подозреваемым в убийстве ветерана с супругой оказался 20-летний рязанец 1
18:11, 8 октября 2019 4 522
В Рязани директор управляющей компании разбил голову молотком владельцу квартиры 4
13:38, 9 октября 2019 3 358
Рязанского ветерана и его супругу до смерти забили молотком — источник 1
9:31, 9 октября 2019 1 521
В котлете из столовой рязанской школы нашли скрепку 2
17:45, 4 октября 2019 2 160
На Рязанскую область надвигается балканский циклон
Все новости
Голосования

Лучший сотовый оператор Рязанской области, по мнению читателей РЗН.инфо, это:

Окончание опроса: 20.10.2019
Архив голосований
Форум