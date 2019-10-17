Рязань посетит Эдуард Лимонов

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В четверг, 24 октября, Рязань посетит политический деятель, писатель и публицист Эдуард Лимонов. Встреча пройдет в ТЦ «Барс на Московском».
По словам организаторов, Лимонов пообщается с гостями и раздаст автографы.
Начало в 18:00. Вход свободный.
Напомним, 10 октября в
Справка:
Эдуард Лимонов (Савенко) родился в Дзержинске в 1943 году. Возглавляет партию «Другая Россия». Автор книг «История его слуги», «Укрощение тигра в Париже», «Смерть современных героев», «Азбука „Император“ и другие мнения», «Священные монстры», «316, пункт „В“», «Это я — Эдичка».
Фото со
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