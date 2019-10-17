Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:05, 17 октября 2019 119
 0    0

Рязань посетит Эдуард Лимонов

Рязань посетит Эдуард Лимонов

В четверг, 24 октября, Рязань посетит политический деятель, писатель и публицист Эдуард Лимонов. Встреча пройдет в ТЦ «Барс на Московском».

По словам организаторов, Лимонов пообщается с гостями и раздаст автографы.

Начало в 18:00. Вход свободный.

Напомним, 10 октября в Скопине и Рязани был писатель Захар Прилепин.

Справка:

Эдуард Лимонов (Савенко) родился в Дзержинске в 1943 году. Возглавляет партию «Другая Россия». Автор книг «История его слуги», «Укрощение тигра в Париже», «Смерть современных героев», «Азбука „Император“ и другие мнения», «Священные монстры», «316, пункт „В“», «Это я — Эдичка».

Фото со страницы Эдуарда Лимонова


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Куда обращаться? Рязанцам рассказали, как починить и заменить счетчик

Куда обращаться? Рязанцам рассказали, как починить и заменить счетчик

Специалисты ответили на вопросы потребителей.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 9 октября 2019 4 722
Подозреваемым в убийстве ветерана с супругой оказался 20-летний рязанец 1
18:11, 8 октября 2019 4 544
В Рязани директор управляющей компании разбил голову молотком владельцу квартиры 4
13:38, 9 октября 2019 3 371
Рязанского ветерана и его супругу до смерти забили молотком — источник 1
9:31, 9 октября 2019 1 530
В котлете из столовой рязанской школы нашли скрепку 2
17:45, 4 октября 2019 2 168
На Рязанскую область надвигается балканский циклон
Все новости
Голосования

Лучший сотовый оператор Рязанской области, по мнению читателей РЗН.инфо, это:

Окончание опроса: 20.10.2019
Архив голосований
Форум