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На ремонт объезда вокруг Ермиши ушло более 74 миллионов рублей. Об этом
Рабочие привели в порядок участок дороги Ермишь — Надежка протяженностью 3,6 километра.
«Подрядной организацией АО „Рязаньавтодор“ выполнены работы по замене земляного полотна и дорожной одежды, усилению дорожной одежды методом холодной регенерации, а также частичное фрезерование старого покрытия», — отметились в ведомстве.
Дорожники положили новый асфальт, установили знаки и нанесли разметку.
Отмечается, что капитально эту дорогу не ремонтировали более 20 лет.
Фото с
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